Детскому туризму предстоит сложный летний сезон из-за новых требований

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Детскому туризму в каникулярный период 2017 года предстоит самый нервный и сложный сезон, так как после трагедии в Карелии пришло много документов по организации отдыха несовершеннолетних, а подзаконных актов и соответствующих пояснений не поступило, заявил в среду руководитель комиссии детско-юношеского и молодежного туризма Общественного совета при Ростуризме Сергей Минделевич.

"Все специалисты по детскому туризму единодушны во мнении о том, что нам предстоит самый нервный и самый сложный сезон, потому что появилось очень много документов из разных ведомств. Не припомню такого внимания к детскому туризму, я даже не успеваю их (документы) читать. Но многие документы требуют каких-то комментариев, расшифровки, подзаконных актов, а этого пока что у нас нет", — сказал он, выступая на заседании круглого стола "Детский отдых и туризм в преддверии летнего сезона: текущее состояние и актуальные вопросы".

Минделевич пояснил, что в законе о детском отдыхе много неясностей, так как он делался в спешке. "Была в прошлом году задача его принять, а в каком виде его принять, такой задачи не ставилось", — пояснил он.

"Иногда то, что получается у чиновников, мы потом годами пытаемся это отменить", — добавил эксперт.