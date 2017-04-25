Рост регулярных рейсов в Турцию не связано с предупреждением по чартерам

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Увеличение количества регулярных рейсов из России в Турцию говорит о растущем спросе на отдых в этой стране, но напрямую не связано с предупреждениями авиавластей РФ о возможном закрытии чартерного сообщения с Турцией, заявил РИА Новости во вторник эксперт АТОР по транспорту Дмитрий Горин.

Ранее источник сообщал, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. В свою очередь представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.

Собеседник агентства уточнил, что последние пять лет тенденция увеличения доли регулярных рейсов на туристических направлениях постоянно увеличивается. "Это говорит о росте спроса на турецкие курорты из городов России. Речь не идет о вытеснении чартерного авиасообщения, так организуются совершенно новые регулярные маршруты. Из Москвы и Санкт-Петербурга рейсов уже достаточно, сейчас идет расширение географии полетов за счет других населенных пунктов нашей страны", — сказал Горин.

Он также отметил, что регулярный национальный авиаперевозчик Турции тоже строит планы на увеличение рейсов между Россией и Турцией, из чего следует, что прогноз по приему этой страной порядка 3 миллионов российских туристов вполне реализуем.

"Я считаю, что неправильно говорить о том, что тенденция к увеличению регулярных рейсов указывает на то, что туроператоры боятся закрытия чартерного авиасообщения с Турцией. Информация о том, что со стороны Минтранса была предупредительная телеграмма на эту тему, верна. Но никаких запретов или ограничений не последовало. Другое дело, что компании помнят, как в июле и августе прошлого года к полетам в Турцию допустили только регулярные рейсы. Возможно, компании руководствуются и таким соображением, что статусы регулярных рейсов зачастую воспринимаются рынком лучше", — предположил эксперт.