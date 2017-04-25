Россия в 2017 г заняла первое место по динамике роста турпотока в Дубай

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Количество российских туристов, посетивших Дубай за три первых месяца 2017 года, достигло 126 тысяч человек, показав рост в 106%, что обеспечило нашей стране первое место по динамике роста турпотока, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно отчету департамента туризма и торговли эмирата Дубай, в целом количество ночевок иностранных туристов в Дубае выросло в первом квартале на 11% по сравнению с периодом годичной давности, достигнув цифры в 4,57 миллиона человек.

"В отчете департамента указывается, что среди ТОП-20 стран, обеспечивающих основной поток въездного туризма в Дубай, Россия в первом квартале показала рост на 106% по сравнению с первым кварталом прошлого года, обеспечив эмирату 126 тысяч туристов, а Китай — рост на 64% (всего 230 тысяч туристов за три месяца). Такого роста, считают власти эмирата Дубая, удалось достичь благодаря упрощению визового режима с получением визы ОАЭ гражданами этих стран по прилету", — говорится в сообщении.

Таким образом, в рэнкинге стран, поставивших наибольшее количество туристов в Дубай, Китай поднялся на 4 строчку, а Россия заняла 11 место, почти вернувшись в ТОП-10.

На первых трех местах этого рэнкинга остаются Индия (580 тысяч туристов в первом квартале 2017 года, рост на 23% по сравнению с прошлым годом), Саудовская Аравия (440 тысяч туристов, падение на 8%) и Великобритания (рост на 5%). Эти три страны вместе взятые обеспечивают около 30% въездного турпотока в Дубай.

В отчете также приводятся данные по динамике роста отельного фонда в Дубаи. В конце первого квартала в эмирате насчитывалось 104,5 тысячи номеров различной категории в 680 объектах размещения, что на 6% больше, чем годом ранее. Средняя загрузка отелей достигла уровня 87% — это близко к полному заполнению.