Программу "Золотое кольцо России - 50 лет!" возглавит Татьяна Рогозина

МОСКВА, 23 АПР — РИА новости. Поэтесса, автор-исполнитель, председатель Попечительского совета Инва-Академии и супруга вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина — Татьяна Рогозина стала художественным руководителем концертной программы цикла юбилейных торжеств "Золотое кольцо России — 50 лет!", сообщает пресс-служба мероприятия.

"Художественным руководителем концертной программы цикла мероприятий "Золотое кольцо России — 50 лет!" стала поэтесса, автор-исполнитель, председатель Попечительского совета Инва-Академии и супруга вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина — Татьяна Рогозина", — говорится в сообщении.

Рогозина рассказала, что с радостью принимает участие в этом проекте, так как "Золотое кольцо России" — это культурно-историческое наследие и один из самых важных и известных туристических маршрутов России.

"На мой взгляд, путешествовать по России нужно обязательно, ведь наша страна богата уникальными памятниками истории и культуры. Я поддерживаю русские народные традиции, и мы с семьёй и друзьями с удовольствием посещаем города Золотого кольца: Владимир, Суздаль, Иваново, бываем в храмах, монастырях, музеях, и мне хочется максимально привлечь внимание наших соотечественников и туристов к просторам нашей Родины", — отметила она.

В честь 50-летнего юбилея 10 мая состоится Торжественный благотворительный вечер и аукцион от Аукционного дома "Литфонд", 11 и 12 мая в московском выставочном зале "Центральном Манеж" откроется масштабная благотворительная выставка, а с 20 по 28 мая по всем городам Золотого кольца России отправится автомотопробег.

Как в столице, так и в городах главного туристического маршрута страны, пройдет ряд концертов, в которых примут участие артисты разных жанров: народные коллективы, оперные певцы, симфонические оркестры и оркестры русских народных инструментов, танцоры — все те, кто любит Россию и сохраняет в своем сердце национальную идею.

Цикл мероприятий проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры Москвы и ГИБДД МВД РФ.