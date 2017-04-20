Налоговые вычеты за путевки в санатории могут дать туррынку 6 млрд рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Налоговые вычеты для россиян, которые покупают путевки в санатории страны, позволят увеличить российский туристический рынок, с учетом коэффициента мультипликатора, минимум на 6 миллиардов рублей в год, заявил РИА Новости в четверг председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.
"Для этого закона было сделано экономическое обоснование: уже сегодня работодатели в России за счет чистой прибыли покупают 120 тысяч путевок для своих работников в год. Согласно этому обоснованию, принятие законопроекта позволит увеличить эту цифру, как минимум, до 250 тысяч путевок в год. Это означало бы увеличение российского туристического рынка с учетом коэффициента мультипликатора минимум на 6 миллиардов рублей в год", — рассказал Фомин сегодня РИА Новости.
Сенатор также уточнил, что на обсуждении проекта стратегии развития российского санаторно-курортного комплекса он выдвинул предложение стимулировать спрос путём введения вычета по НДФЛ от всей стоимости санаторно-курортной путевки и вне зависимости от источника.
"Эту меру я считаю стратегически верной. Сумма в 120 тысяч рублей — максимально возможный вычет по НДФЛ по социальным вопросам, это и имелось в виду. Но для внесения такого законопроекта требуется согласование с правительством, которого пока нет. Будет согласование — появится конкретика по сумме вычета", — пояснил он.
Сенатор также подтвердил, что законопроект о списании затрат работодателями на туристические и санаторно-курортные путевки на себестоимость получил одобрение правительства "буквально на днях".
"В настоящее время в пределах 6% от фонда оплаты труда работодатель может списывать затраты по договорам на оказание медицинских услуг и по договорам личного страхования на себестоимость, сюда же мы предлагаем добавить путевки", — пояснил собеседник агентства.