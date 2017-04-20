Налоговые вычеты за путевки в санатории могут дать туррынку 6 млрд рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Налоговые вычеты для россиян, которые покупают путевки в санатории страны, позволят увеличить российский туристический рынок, с учетом коэффициента мультипликатора, минимум на 6 миллиардов рублей в год, заявил РИА Новости в четверг председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.

Ранее газета "Известия" сообщали со ссылкой на Фомина, что комитет СФ по социальной политике предлагает делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России. В статье газеты уточняется, что СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

"Для этого закона было сделано экономическое обоснование: уже сегодня работодатели в России за счет чистой прибыли покупают 120 тысяч путевок для своих работников в год. Согласно этому обоснованию, принятие законопроекта позволит увеличить эту цифру, как минимум, до 250 тысяч путевок в год. Это означало бы увеличение российского туристического рынка с учетом коэффициента мультипликатора минимум на 6 миллиардов рублей в год", — рассказал Фомин сегодня РИА Новости.

Сенатор также уточнил, что на обсуждении проекта стратегии развития российского санаторно-курортного комплекса он выдвинул предложение стимулировать спрос путём введения вычета по НДФЛ от всей стоимости санаторно-курортной путевки и вне зависимости от источника.

"Эту меру я считаю стратегически верной. Сумма в 120 тысяч рублей — максимально возможный вычет по НДФЛ по социальным вопросам, это и имелось в виду. Но для внесения такого законопроекта требуется согласование с правительством, которого пока нет. Будет согласование — появится конкретика по сумме вычета", — пояснил он.

Сенатор также подтвердил, что законопроект о списании затрат работодателями на туристические и санаторно-курортные путевки на себестоимость получил одобрение правительства "буквально на днях".

"В настоящее время в пределах 6% от фонда оплаты труда работодатель может списывать затраты по договорам на оказание медицинских услуг и по договорам личного страхования на себестоимость, сюда же мы предлагаем добавить путевки", — пояснил собеседник агентства.