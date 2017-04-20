Ярославль стал лидером среди городов маршрута "Золотое кольцо России"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ярославль возглавил топ-10 рейтинга популярности городов маршрута "Золотое кольцо России", составленного по данным анализа посещений городов туристами за последний год, сообщает в четверг аналитическое агентство ТурСтат.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России", которому в 2017 году исполняется 50 лет, является самым посещаемым туристическим маршрутом России.

"Ярославль, Владимир, Сергиев Посад, Кострома, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Иваново, Калуга и Касимов составляют первую десятку популярных у туристов городов Золотого кольца России", — говорится в сообщении.

В топ-10 городов Золотого кольца, популярных у туристов, входят три города Ярославской области (Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов Великий), два города Владимирской области (Владимир и Суздаль) и по одному городу следующих областей: Московской (Сергиев Посад), Костромской (Кострома), Ивановской (Иваново), Калужской (Калуга) и Рязанской (Касимов).

Рейтинг составлен по данным анализа посещений городов туристами за последний год. По данным экспертов, в города "Золотого кольца" туристы приезжают в среднем на один день и платят за проживание в гостинице три тысячи рублей в сутки.

В рамках празднования 50-летия маршрута "Золотого кольца России" с 25 сентября по 1 октября 2017 года в городах Ярославской области пройдет Неделя туризма "Золотого кольца России", а уже 20 мая в Ростове Великом состоятся торжественные мероприятия, посвященные 1155-летию со дня основания города.