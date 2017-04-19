Ростуризм и РЖД вместе реализуют проект "Доступное путешествие" для россиян

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и ОАО "РЖД" договорились о сотрудничестве в рамках проекта "Доступное путешествие" для удовлетворения растущего спроса россиян на недорогие туристические поездки по стране, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на VII Пассажирском форуме, глава Ростуризма напомнил, что Россия располагает одной из самых крупных в мире сетей железных дорог, которая делает доступными для путешественников самые удаленные регионы нашей страны.

"Совместно с РЖД мы также наметили сотрудничество по проекту "Доступное путешествие" для удовлетворения растущего спроса россиян на недорогие турпоездки по стране. В первую очередь, туры выходного дня", — сказал он.

По словам Сафонова, проект предусматривает создание своего рода агрегатора, позволяющего на базе специальных предложений турбизнеса, средств размещения, ресторанов, перевозчиков, объектов туристического показа и организаций индустрии развлечений компоновать продукт доступной ценовой категории, заданной пользователем — туристом.

"Например, семья — мама, папа и ребенок — хочет интересно провести выходные, потратив на это не более определенной суммы. Программа "Доступное путешествие" поможет подобрать оптимальный маршрут, наилучшие варианты размещения и питания, а также экскурсионно-развлекательную программу — и при этом уложиться в заданный лимит", — пояснил Сафонов.

"РЖД примет участие в проекте в части представления вариантов доступных и интересных железнодорожных маршрутов выходного дня, привлекательных предложений по билетам и информации о достопримечательностях в регионах по линии РЖД", — проинформировал чиновник.