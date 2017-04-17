АТОР сообщил о росте интереса россиян к турам в Париж

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости/Прайм. Устойчивость тренда на растущий интерес к турам в Париж среди иностранцев, который на протяжении последних четырех месяцев отмечают в столице Франции, подтверждают российские туроператоры, фиксирующие большую глубину продаж этого направления и значительное увеличение количества бронирований, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным Бюро по туризму и конгрессам Парижа, заезды в конце 2016 года вернулись к уровню декабря 2014 года. Успех закрепился и в январе 2017 года: этот месяц стал лучшим по посещаемости январем за последние 10 лет. Загрузка отелей выросла на 8,4 пункта по сравнению с январем 2016 года, достигнув почти 67%", — говорится в сообщении АТОР.

Тренд на рост подтверждают и ведущие российские туроператоры по направлению. Руководитель отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI Group Наталья Бродская рассказала, что в этом году наблюдается большая глубина продаж туров в Париж: в настоящее время уже есть бронирования по направлению вплоть до ноября 2017 года.

По ее словам, пользуется спросом Париж и на майские праздники. "На первые майские даты мы получили ровно вдвое больше заявок, чем на аналогичный период прошлого года", — подчеркивает она.

Директор департамента Европы туроператора "Русский Экспресс" Елена Ермакова также сообщила о "существенном увеличении" спроса на французском направлении. "Много индивидуальных запросов и бронирований. В основном это Париж, посещение Диснейленда, Лазурный берег. Продолжительность туров — от 7 до 15 дней. Бронируют апрель, май, лето, сентябрь и октябрь. Глубина хорошая", — отмечает она.

По оценке участников рынка, позитивные ожидания по динамике на французском направлении присутствуют. В компании PAC Group говорят, что их прогноз "очень оптимистичный". "Заметно активизировались бронирования, стало больше сложных маршрутов и программ", — поясняет руководитель направления "Франция" департамента индивидуального туризма компании PAC Group Анна Овчаренко.

Данные от туроператоров с высокой точностью коррелируются и с данными Яндекса, согласно которым число поисковых запросов на туры в страны ЕС в марте 2017 года возросло на 61% по сравнению с мартом прошлого года.