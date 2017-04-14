Россия готовит соглашения об отмене виз со странами Карибского бассейна

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва готовит ряд соглашений по взаимным безвизовым поездкам с островными государства Карибского бассейна, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас на подходе ряд соглашений, в том числе подобный нынешнему (об основах отношений с Гайаной) рассматриваемому вами сегодня, договор об основах отношений с Суринамом. В проработке — целый ряд соглашений о безвизовом режиме взаимных поездок с малыми островными государствами Карибского бассейна, что расширит возможности для туризма",- сказал Рябков.