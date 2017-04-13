Турпоток из Китая в Россию в 2016 году вырос на 15%

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россию в 2016 году посетили более 1,29 миллиона китайских туристов, что на 15% выше показателя предыдущего года, сообщил замглавы Ростуризма Николай Королёв.

"Китайское направление за последние годы стало лидирующим среди основных туристских потоков в нашу страну. Количество туристских поездок граждан КНР в 2016 году превысило 1 миллион 288 тысяч человек, что почти на 15% выше показателя предыдущего года", — сказал он на конференции, посвященной российско-китайскому туризму.

Королёв отметил, что при этом в рамках группового безвизового туристического обмена между РФ и Китаем было совершено 760 тысяч поездок. "Рост составил 41%", — подчеркнул он.

Замглавы Ростуризма высказал мнение, что увеличение туристического потока из Китая носит "несомненно, долгосрочный характер".

"По сути, мы говорим о том, что регионы нашей страны все активнее становятся объектами для массового зарубежного туризма. Об этом говорит не только статистика по Китаю, но и цифры по въездам в РФ гостей из Монголии, Индии, Кореи, Ирана и других стран", — добавил он.