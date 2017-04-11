На Новой Земле и Земле Франца-Иосифа могут начать развивать экотуризм

ГОРКИ (Московская область), 11 апр — РИА Новости/Прайм. Минприроды предлагает развивать экологический туризм на арктических архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, создав для этого научные и туристическо-экспедиционные комплексы до 2019 года, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, это развитие инфраструктуры экологического туризма в Арктической зоне… Мы обсуждали возможность развития экологического туризма в пределах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Мы предлагаем рассмотреть два этапа создания и развития соответствующей инфраструктуры на данных территориях", — сказал Донской.

Он отметил, что на первом этапе — до 2019 года — планируется создание научных, туристическо-экспедиционных комплексов на острове Хейса архипелага Земля Франса-Иосифа и на острове Северный архипелага Новая Земля. "При этом необходимо рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования из средств федерального бюджета на реализацию данных мероприятий в объеме 700 миллионов рублей", — подчеркнул министр.

Второй этап предполагает проектирование и строительство многофункционального научно-исследовательского судна, а также визит-центра национального парка "Русская Арктика". "Вопрос о привлечении дополнительных средств, включая внебюджетные источники. Полагаем возможным рассмотреть после включения в паспорт проекта первого этапа", — сказал Донской.