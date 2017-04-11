В семи охраняемых природных территориях создадут центры экотуризма

ГОРКИ, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Власти РФ рассматривают возможность создания пилотных центров экотуризма в семи особо охраняемых природных территориях, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Сегодня мы рассмотрим паспорт нового проекта, он называется "Дикая природа России: сохранить и увидеть"…. На первом этапе этот приоритетный проект планируется реализовать в семи пилотных особо охраняемых природных территориях. С учетом результатов программа будет распространена еще на 15 федеральных территорий", — сказал Медведев.

Он отметил, что богатая природа и биологическое разнообразие России является предметом гордости россиян. "Мы должны максимально бережно относится к этому богатству и принять все меры для сохранения соответствующих видов животных и растений, но при этом люди — граждане и гости нашей страны — должны иметь возможность посещать заповедные места. Экологический туризм тоже развивается. Понятно, что инфраструктура для экологического туризма должна соответствовать самым строгим требованиям, ориентироваться на лучшие мировые практики", — отметил Медведев.

По его словам, благодаря пилотным проектам удастся создать новые рабочие места, развивать малый бизнес и заниматься экологическим просвещением.