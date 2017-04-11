Отмена чартеров в Турцию станет ударом для россиян, заявили туроператоры

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Возможная приостановка чартеров в Турцию будет огромным ударом как для российских туристов, так и для турбизнеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитический обстановкой в стране.

"Конечно, это будет огромный удар, прежде всего для туристов, которые забронировали и оплатили по акции раннего бронирования туры в Турцию, которые даже в условиях экономического кризиса все-таки решили туда ехать", — предполагает Тюрина.

По ее словам, сейчас туры в Турцию продаются по очень привлекательным ценам, что стимулирует большой спрос на это направление среди россиян. "Турция буквально подстраивается под спрос на российском рынке, делает спецпредложения, и в первую очередь пострадают туристы", — добавила она.

"Ну и, кроме того, это будет колоссальная головная боль, колоссальный удар по турбизнесу, потому что продано огромное количество туров, надо будет решать, куда этих людей девать. Какая-то часть, много довольно, перелетов на регулярных рейсах, но все равно большинство все-таки ставят чартерные программы. Это надо будет решать: или как-то получать разрешения на дополнительные регулярные рейсы или кто-то поедет в другие страны", — пояснила Тюрина.

При этом пресс-секретарь РСТ отметила, что у нее нет данных об отказах российских туристов от поездок в Турцию. "У меня нет информации об аннуляции, звонки наверняка есть, потому что это везде очень активно обсуждается. Всегда находятся особо осторожные люди, которые стараются предугадать развитие событий и, может быть, от греха подальше, перебронироваться на более надежное направление. Массового характера это не может носить сейчас, поскольку еще ничего не произошло", — сказала она.