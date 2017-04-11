Глава Астраханской области рассказал об импортозамещении в туризме региона

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Прогулки на верблюдах и поездки на джипах по астраханским барханам, где прокладывали трассы участники гонок "Париж-Дакар", а также другие направления импортозамещения в туризме развиваются в Астраханской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Жилкин.

По его словам, туристический поток в область сформировался достаточно стабильный – порядка 2,5 миллиона человек в год. Большинство туристов едут ради привычных видов отдыха — рыбалки, охоты, отдыха в дельте Волги. Он отметил, что для снижения антропогенной нагрузки на природу региона необходимо разрабатывать новые направления.

"Определены около полусотни туристических маршрутов, которые помогут использовать уникальные возможности нашего края, к примеру, те же барханные пески. Предложим туристам попробовать себя наездниками на двугорбых верблюдах, окунувшись в средние века, хотя бы километр пройти на них, посмотреть стилизованные поселения наших этносов", — сказал Жилкин.

Кроме того, нужно использовать барханные пески для поездок на джипах, как это делается, к примеру, в Арабских Эмиратах. "У нас эту идею также спокойно можно воплотить. Там трассы проложены — и ралли-рейд "Золото Кагана" ежегодно проводится, и этап чемпионата России в преддверии гонок "Париж — Дакар", то есть профессиональные гонщики эти барханы уже оценили", — уточнил Жилкин.

По его информации, соленое озеро Баскунчак (в Ахтубинском районе Астраханской области) по свойствам идентично Мертвому морю в Израиле. На озере сдана первая очередь санатория, проектируется детская здравница.

"Можно говорить об импортозамещении в туризме", — отметил Жилкин.