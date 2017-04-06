Турецкие отельеры обжаловали в суде приостановку деятельности Booking.com

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Ассоциация отельеров Турции (TUROB) сообщила, что она обжаловала в суде решение о приостановке в стране работы системы онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Суд Стамбула на прошлой неделе постановил приостановить деятельность Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданному Союзом туристических агентств Турции (TURSAB).

Сервис в Турции сейчас предоставляет возможность бронировать отели лишь за пределами ее территории. Представитель Booking.com заявил РИА Новости, что администрация сервиса не согласна с запретом и готовится подать апелляцию.

"Сегодня TUROB обратилась в суд с иском о приостановке решения суда Стамбула по блокировке Booking.com, осуществленной по инициативе TURSAB. Данное решение ухудшило ситуацию в гостиничном секторе, который и без того переживает сложные времена. Особенно сильно это ударило по небольшим отелям, которые потеряли связь со своими клиентами", — говорится в заявлении, размещенном на сайте ассоциации.

Отмечается, что приостановка деятельности Booking.com до принятия судом окончательного решения является неприемлемой. "Тем самым наказываются участники гостиничного сектора и простые граждане. Кроме того, решение о приостановке работы Booking.com в Турции негативно влияет на имидж страны на международной арене", — говорится в заявлении TUROB.