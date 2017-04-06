Японские компании не отменяют туров в Россию из-за теракта в Петербурге

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Японские туристические компании не отменяют поездок в Россию из-за теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в двух крупнейших туристических компаниях Японии JTB и H.I.S.

"Мы не отменяли туристических поездок, прежде всего потому, что министерство иностранных дел не призывало воздерживаться от путешествий в Россию из-за теракта. Если даже и есть единичные отмены поездок частными лицами, самостоятельно решившими отказаться от поездки, то это крайне незначительный объем", — сказал РИА Новости представитель компании JTB.

Собеседник агентства добавил, что его компания рассчитывает на еще больший рост числа поездок ближе к майским праздникам, когда в Японии наступает так называемая "Золотая неделя" — несколько выходных дней сразу.

Второй крупнейший оператор Японии компания H.I.S. также не отменяла туров в Россию.

"Мы не ощущаем сейчас какого-либо влияния на динамику поездок", — сказал представитель компании. Он также объяснил это тем, что никаких указаний об отмене поездок от министерства иностранных дел не поступало.

После терактов в Париже японские туроператоры централизованно отменяли поездки во Францию, однако это произошло после того, как МИД призвал граждан воздержаться от путешествий в эту страну. В настоящее время от министерства иностранных дел никаких распоряжений не поступало, информация об уровне опасности и рисках при поездках в Россию остается неизменной с августа 2016 года.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 14 человек. В больницах остаются 50 пострадавших.