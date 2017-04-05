Актер Домогаров озвучит юбилейную экскурсию по "Золотому кольцу России"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Александр Домогаров озвучит мультимедийную экскурсию по городам России, подготовленную к 50-летнему юбилею всемирно известного туристического маршрута "Золотое кольцо России", сообщили РИА Новости в среду организаторы мероприятия.

С 11 по 12 мая 2017 года в московском выставочном зале "Центральный Манеж" в рамках празднования 50-летнего юбилея всемирно известного туристического маршрута "Золотое кольцо России" откроется масштабная всероссийская выставка. В экспозиции будет представлено более 800 работ со всей страны по направлениям: живопись, графика, фотография, скульптура, прикладное искусство.

"Для всех гостей выставки организаторы подготовили необычный медиаэксперимент. При помощи интерактивных аудиовизуальных инсталляций и 3D-маппинга зрители отправятся в захватывающее путешествие по старинным русским городам, где смогут увидеть древние монастыри, средневековые крепости и другие достопримечательности", — сообщили организаторы.

Народный артист РФ Александр Домогаров, который принял участие в озвучивании этой мультимедийной экскурсии, рассказал РИА Новости, как важно прославлять культуру своей родины.

"Я с братом с детства ездил в Суздаль, а позже почти полгода прожил там, пока снимали две картины, и знаю этот город, как свои пять пальцев. И все города, которые входят в "Золотое кольцо России", — это безумно красиво, это великая история нашей страны. Надо прославлять свою культуру, и делать так, чтобы людям захотелось собственными глазами увидеть эти значимые места России", — сказал актер театра и кино.

По словам организатора, генерального директора "Агентства по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирины Гурницкой, за два дня выставку посетят около 2 миллионов человек. Партнером этого проекта выступила Первая галерея G1.

Цикл мероприятий "Золотое кольцо России — 50 лет" пройдет с 10 по 28 мая 2017 года при поддержке министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и ГИБДД МВД РФ.