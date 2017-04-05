Страны ЕС в 2016 году приняли полмиллиарда иностранных туристов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Количество прибытий иностранных туристов в ЕС в 2016 году выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом и достигло 500 миллионов, что составляет 40% от общемирового показателя, сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

"Число международных туристских прибытий в Европейский Союз за 2016 год выросло на 4% и достигло почти 500 миллионов или 40% от общего объема в мире. Несмотря на многочисленные вызовы, стоящие перед Европой в 2016 году, туризм в очередной раз показал необычайную устойчивость и усилил свой вклад в экономический рост, создание рабочих мест и социальное благополучие в Европейском Союзе", — говорится в сообщении.

За 2016 год в 28 странах ЕС зафиксирован значительный рост международных туристских прибытий на 4% в 2016 году, что превышает средние темпы роста в мире. Прошедший год стал седьмым годом подряд, в течение которого демонстрируется устойчивый рост этого туристического показателя. С 2009 года количество иностранных визитеров на этом рынке увеличилось на 107 миллионов человек.

Генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи отметил, что туризм сегодня является одним из ключевых элементов стратегии ЕС для создания рабочих мест и инклюзивного роста.

Ранее Рифаи заявлял, что 2016 год вновь стал рекордным для отрасли, когда число туристов по всему миру достигло 1 миллиарда 235 миллионов человек, что на 3,9% выше, чем в 2015 году. Таким образом, по его словам, в прошлом году путешествовало на 46 миллионов больше людей по сравнению с предыдущим периодом. С 2008 года число туристов выросло на 300 миллионов человек, отметил глава UNWTO.