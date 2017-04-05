Ростуризм начал программу обучения гидов-переводчиков для туристов из КНР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму запустило программу бюджетного обучения гидов-переводчиков для обслуживания туристов из Китая, рассчитанную исключительно на слушателей из числа граждан Российской Федерации, сообщает в среду Ростуризм.

"Группа слушателей по программе ДПО "Повышение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами" начала занятия в апреле. Подготовка специалистов проводится за счет средств федерального бюджета в рамках проекта Федерального агентства по туризму "Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма", — говорится в сообщении.

В Ростуризме особо подчеркивают, что слушателями курсов могут стать граждане Российской Федерации, владеющие китайским языком, в том числе студенты старших курсов и выпускники вузов, готовящих специалистов со знанием китайского языка. Обучение для всех слушателей бесплатное.

Программа, обучение по которой продлится с апреля по ноябрь 2017 года в очной форме, включает курсы по экскурсоведению, культуре и искусству, правилам общения, методике подготовки и технике проведения экскурсий. Слушатели получат основные сведения о музеях Москвы и иных объектах туристской индустрии столицы. Одним из важнейших образовательных блоков программы является подготовка гидов-переводчиков к проведению экскурсий в Музеях Московского Кремля. Будущие гиды-переводчики также пройдут подготовку по технологии встречи, приема, размещения, организации питания туристов, получат сведения о системе аккредитации гидов-переводчиков.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отмечает, что Китай сегодня является одним из важнейших источников въездного турпотока Россию, поэтому необходимо обеспечить надлежащий уровень сервиса туристского обслуживания и прозрачность в этом сегменте рынка.

"Программа "Повышение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами" нацелена на замещение дефицита специалистов, подготовленных для работы с гостями из КНР, квалифицированными специалистами из числа граждан Российской Федерации и на пресечение практики обслуживания китайских туристических групп плохо подготовленными и работающими нелегально "серыми" гидами, которые оказывают туристам экскурсионные услуги ненадлежащего качества и портят впечатление от путешествия по России", — сказал он.