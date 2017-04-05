Дальневосточный туризм обсудят на Тихоокеанском туристском форуме

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участники Третьего Тихоокеанского туристского форума, который пройдет во Владивостоке с 18 по 21 мая, обсудят вопросы совершенствования туристской инфраструктуры, повышение качества и доступности туристских услуг, привлечение иностранных гостей и развитие внутреннего туризма в регионах Дальнего Востока, сообщает в среду Федеральное агентство по туризму.

В рамках деловой части пройдет Международный форум стран Северо-Восточной Азии, где будут обсуждаться вопросы развития регионов Дальнего Востока как туристской дестинации и повышения их привлекательности для зарубежных туристов.

Вторая часть форума посвящена презентации туристского потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках XXI международной туристской выставки "Pacific International Tourism Expo".

Третья часть программы рассчитана на массовых посетителей — потенциальных туристов и включает фестиваль "День путешественника". Дополнит программу ТТФ — 2017 красочное мероприятие — IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что Дальний Восток России очень интересен как направление активного отдыха и путешествий и имеет большое значение для развития въездного туризма.

"Необходимо широко информировать зарубежных и российских туристов об уникальных возможностях активного отдыха, которые открывают для них дальневосточные регионы, а также координировать усилия участников туристского рынка и заинтересованных органов власти для повышения качества и доступности турпродуктов Дальневосточного федерального округа. Тихоокеанский туристский форум является перспективной площадкой для решения этих задач, для развития отраслевого и межведомственного диалога по ключевым вопросам, связанным с реализацией туристского потенциала Дальнего Востока", — приводятся в сообщении слова Сафонова.