Турпоток из РФ в Анталью за март на 816% превысил показатель 2016 года

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Турецкий регион Анталья в марте 2017 года посетили 24,3 тысячи российских туристов, что на 816% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Очередные данные турецкой статистики вновь подтверждают активное возвращение российских туристов. В марте только в регионе Анталья побывали 24,3 тысячи наших соотечественников, что на 816% превысило показатели за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

По общему объему турпотока Россия на анталийском побережье в первом месяце весны вышла на третье место, по абсолютным цифрам, уступив только Ирану (почти 30 тысяч туристов, —22% к марту 2016 года) и Германии (46 тысяч человек, —58% к марту 2016 года), однако в отличие от этих стран продемонстрировав стремительный прирост.

Кроме россиян, позитивную динамику в Анталье показал только украинский рынок, который вырос на 53%. Правда, в абсолютных цифрах украинский трафик в разы уступил российскому: с Украины в Анталью в марте прибыло лишь 1,7 тысячи туристов.

Все остальные туристические въездные рынки в марте 2017 года показали в Анталье двузначные цифры падения туристического потока. Так, британцев стало меньше на 49% (всего на курорт приехали 8,5 тысячи туристов), израильтян — на 47% (4,5 тысячи туристов), датчан — на 47%, голландцев — на 41%. Самое большое падение показал швейцарский рынок: —72%.

Комментируя эти цифры, мэр Антальи Мендерес Турель заявил, что именно благодаря российскому турпотоку, несмотря на снижение количества европейских туристов, курорт в нынешней непростой ситуации может надеяться на неплохой сезон. По оценке Туреля, в этом году в Анталье ожидают от 3,5 до 5 миллионов российских туристов.

"До сентября прошлого года число российских туристов в Анталье было практически равно нулю. После улучшения отношений между нашими странами, только в течение трех месяцев прошлого года, начиная с сентября, у нас уже побывало 500 тысяч туристов из России. В хорошие времена мы принимали порядка 3,5 миллиона россиян в год. При сохранении нынешнего курса рубля к основным мировым валютам возможен и более оптимистичный прогноз: что в этом году к нам приедут около пяти миллионов российских граждан", — заявил Турель.