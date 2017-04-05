Европейские страны обновили рекомендации туристам в путешествиях по России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Великобритания, Италия и Франция после теракта в Санкт-Петербурге обновили рекомендации по безопасности для собственных туристов, собирающихся посетить Россию, подобно тому, как это делают власти РФ при подобных ЧП в других странах, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России.

"Реакция европейских стран на события в Петербурге схожа с той, которую обычно дают российские власти гражданам РФ при совершении подобных ЧП в других странах", — говорится в сообщении.

Так МИД Великобритании обновил свои рекомендации для граждан страны в путешествиях по России с формулировкой соблюдать "особую осторожность", хотя Форин-офис по-прежнему считает, что посещение большинства регионов России является безопасным.

"Власти Франции и Италии также обновили рекомендации по путешествиям в Россию. Гражданам этих стран советуют соблюдать "повышенную бдительность в путешествии и избегать массовых сборищ". Между тем усиление мер безопасности в Санкт-Петербурге заставило МВД Франции объявить о повышении контроля в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс. Здесь станет больше патрулей полицейских и военных", — отмечают эксперты АТОР.

В Британии обращают внимание на высокую привлекательность Петербурга как туристического направления, особенно в год 100-летия революции. По данным британской прессы, ежегодно порядка 150 тысяч британцев посещают Россию, в том числе и безвизово, как пассажиры круизных судов, заходящих в Санкт-Петербург в рамках маршрутов по Балтике в летний сезон. По мнению наблюдателей, до старта этих маршрутов у круизных компаний будет время подумать о рисках захода в город на Неве, хотя вероятность аннуляции круизных заходов в порт Санкт-Петербурга оценивается как крайне низкая.

Между тем власти Санкт-Петербурга принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. Об этом в ходе брифинга заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Примечательно, что вопрос о безопасности пребывания в городе иностранных гостей задали именно иностранные журналисты. По словам Полтавченко, туристам не стоит бояться ехать в Санкт-Петербург.