АТОР сомневается в планах Египта принять в 2017 году 10 млн туристов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Ассоциация туроператоров России (АТОР) выражает сомнение в том, что Египет в 2017 году примет 10 миллионов туристов, о чем заявил глава сектора международного туризма Управления по туризму Египта Ахмед Шукри, сообщает в среду АТОР.

Египет объявил о стабилизации въездного турпотока за первые два месяца текущего года. В январе-феврале страну посетило чуть более миллиона иностранных туристов, в то время как год назад – только 710 тысяч человек.

"Как заявил глава сектора международного туризма Управления по туризму Египта Ахмед Шукри, при сохранении данной динамики Египту по силам принять в этом году 10 миллионов зарубежных гостей. Правда, чиновник не сообщил о том, из каких стран приедут эти туристы, да еще в таком количестве: с ноября 2015 года организованного туристического потока из РФ в Египет нет", — говорится в сообщении АТОР.

Российские туристические эксперты считают, что Египет испытывает колоссальные потери во въездном туризме во многом именно из-за потери ключевого российского рынка. По итогам 2016 года страну посетило порядка 5,4 миллиона иностранцев (-40% к уровню 2014 года). Это позволяет говорить о том, что оптимизм египетского чиновника зиждется не на слишком твердых основаниях, отмечают эксперты.

По информации Шукри, за отчетный период существенно выросло и количество туристических ночевок: оно составило 8,8 миллиона, в то время как год назад это было 4,2 миллиона. По его мнению, полученные показатели можно оценить как хорошие, особенно учитывая, что январь и февраль – не пиковые месяцы посещения Египта. Шукри надеется на рост количества иностранцев в апреле и мае.

Сомнения в обоснованности оптимизма официальных туристических властей страны подтверждаются данными бизнеса. Сами отельеры Египта по-прежнему говорят о низкой загрузке отелей в Шарм-эль-Шейхе. Так, по информации Атеф Абдул Латифа, члена Ассоциации инвесторов Южного Синая, занятость номеров на этом курорте по-прежнему не превышает 30%.

"Местные отельеры надеются на помощь Центрального банка Египта, который создал специальный фонд для реновации отелей на курорте объемом 5 миллиардов египетских фунтов. Под эти будущие инвестиции ряд отельеров Шарм-эль-Шейха приняли решение возобновить деятельность своих гостиниц, так что в настоящее время на курорте закрытыми остаются порядка 95 отелей. Однако, как отметил Латиф, несмотря на все заявления банкиров, финансирование так и не открыто", — резюмируют эксперты АТОР.