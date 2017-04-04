Турция борется с конкуренцией запретами сервисов бронирования отелей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ассоциация турецких туристических агентств Турции (TURSAB), добившаяся через суд ограничения деятельности системы онлайн-бронирования Booking.com, намерена поступить также с сервисами TripAdvisor и Trivago, объясняя это борьбой с недобросовестной конкуренцией, сообщила во вторник РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В Турции решили поддержать национальных отельеров и через суд запретили гражданам своей страны бронировать места размещения через Booking.com. Сейчас рассматривается возможность аналогичных действий через TripAdvisor и Trivago. Это объясняется тем, турецкие отельеры утверждают, что эти сервисы выставляют цены ниже, чем они представлены на сайтах самих отелей. Они считают, что это недобросовестная конкуренция", — рассказала собеседница агентства.

Обосновывая свою позицию, глава TURSAB Четин Гюрджюн, заявил, что до судебного преследования, начиная с декабря 2015 года, Ассоциация неоднократно предупреждала Booking.com о нарушениях с его стороны. Во-первых, речь идет о том, что компания, которая предлагает услуги онлайн бронирования в Турции, должна стать членом TURSAB и, соответственно, предоставить государству гарантии своей платежеспособности. А, во-вторых, платить со своей деятельности налоги в казну Турции. Кроме того, Booking.com, как считают в TURSAB, требовал от отелей в Турции гарантии низких цен и низких комиссий, чтобы иметь возможность предложить своим пользователям самое низкое ценовое преимущество.

"Сайт Booking.com теперь не будет осуществлять поиск отелей на территории Турции. Это значит, что турецкие граждане уже не могут забронировать себе отель через Booking.com, а в перспективе такая участь может постигнуть сервисы TripAdvisor и Trivago", — пояснила Ломидзе.

При этом она уточнила, что запрет для Booking.com стал неполным, так как граждане Турции могут забронировать через этот ресурс проживание за пределами своей страны, точно так же, как и иностранные граждане других государств могут зарезервировать через Booking.com места в отелях Турции.