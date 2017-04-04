У АТОР нет данных о туристах, пострадавших при взрыве в метро в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не располагает информацией о том, что среди погибших и пострадавших при взрыве, произошедшем в понедельник в метро Санкт-Петербурга, были туристы, сообщила РИА Новости во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"По имеющейся на данный момент информации, среди людей, погибших и пострадавших от взрыва в метро Санкт-Петербурга, туристов нет… Это произошло в будний день, а наибольшая концентрация туристов в Петербурге, даже в низкий сезон, приходится на выходные", — рассказала собеседница агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Цветы и свечи: акции памяти жертв теракта в Петербурге в разных городах

Ломидзе подчеркнула, что в низкий сезон большинство туристов, находящихся в городе, — это граждане России.

"Со второй половины января до конца апреля иностранного турпотока в Петербурге практически нет. В это время более 85% гостей северной столицы составляют российские граждане, но и они приезжают в основном на выходные или на каникулы… Теракт произошел не в выходной день и не на туристическом маршруте…", — отметила она.