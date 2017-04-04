АТОР ожидает рост туристических продаж на майские праздники

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Объем продаж туристического рынка на майские праздники 2017 года по сравнению с 2016 годом вырос в среднем на 30%, сказала во вторник на пресс-конференции "Туристические предпочтения россиян на майские праздники" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ломидзе подчеркнула, что в среднем по рынку увеличение продаж оценивается в 30% по сравнению с 2016 годом.
"На некоторых дорогих направлениях, таких как Франция, Испания, Великобритания, рост составил порядка 10-15% по сравнению с предыдущим годом. А Чехия в три раза превышает объёмы прошлогодних продаж. Некоторые направления показали рост в 40%. Таким образом можно говорить, что "средняя температура по больнице" составляет 30% увеличения продаж на майские праздники", — заявила представитель АТОР.