АТОР ожидает рост туристических продаж на майские праздники

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Объем продаж туристического рынка на майские праздники 2017 года по сравнению с 2016 годом вырос в среднем на 30%, сказала во вторник на пресс-конференции "Туристические предпочтения россиян на майские праздники" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В целом, если оценивать объем продаж на майские праздники этого года по сравнению с 2016 годом, то можно сказать, что у нас бум. Та ситуация, которую мы видели по объемам продаж программ раннего бронирования (продажи туров на лето по сниженной цене), показывает, что на майские праздники цена не снижается, хотя начало мая считается пиком продаж на весенний период. У некоторых туроператоров объемы продаж на майские праздники даже превышают показатели 2016 года в два раза", — пояснила она.

Ломидзе подчеркнула, что в среднем по рынку увеличение продаж оценивается в 30% по сравнению с 2016 годом.

"На некоторых дорогих направлениях, таких как Франция, Испания, Великобритания, рост составил порядка 10-15% по сравнению с предыдущим годом. А Чехия в три раза превышает объёмы прошлогодних продаж. Некоторые направления показали рост в 40%. Таким образом можно говорить, что "средняя температура по больнице" составляет 30% увеличения продаж на майские праздники", — заявила представитель АТОР.