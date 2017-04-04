АТОР не ждет массовых отказов от туров в Петербург после взрыва в метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает массовой аннуляции туров в Санкт-Петербург после взрыва в метро города, говорится в сообщении на сайте организации.

"По мнению участников рынка, говорить о массовых аннуляциях или переносах забронированных туров в город как со стороны иностранных, так и внутренних туристов – пока рано, но сейчас в отрасли их не ждут", — отметили в АТОР.

В ассоциации сообщили, что петербургские туроператоры, исходя из обстановки в городе, будут осуществлять свои экскурсионные программы согласно графику. По отзывам туркомпаний, туристов в городе в настоящее время немного: сказывается несезон, "серая" погода и будние дни.

"Что касается аннуляций или переносов туров, то, по мнению участников рынка, если они и будут, то единичные", — подчеркнули в АТОР.

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"По мнению экспертов, говорить о падении бронирований в будущем периоде пока преждевременно: с момента трагедии прошло очень мало времени. К тому же основной пик прибытий в Петербург ожидается на майские праздники, а на эти даты, чаще всего, туры покупаются за несколько дней до даты выезда", — добавляется в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Минздрава РФ, погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Следствие проверит и другие версии происшествия.