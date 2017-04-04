Фотоконкурс «Россия и Китай сквозь призму фотокамеры» принимает работы

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и китайский интернет-портал "Жэньминьван" продолжают прием работ на фотоконкурс "Россия и Китай сквозь призму фотокамеры". Чтобы принять участие в проекте, конкурсанты из России должны загрузить свои лучшие фотоснимки, сделанные во время путешествий по Китаю, на сайт Жэньминьван. Аналогичный конкурс для китайских участников проходит на сайте Sputnik China."Жэньминьван" и на сайте Sputnik China.
Это уже второй совместный проект "Жэньминьван" и Sputnik China. Конкурс проводится в рамках Годов российских и китайских СМИ, инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.
Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.
Интернет-портал "Жэньминьван" — крупная интернет-платформа, созданная одной из 10 крупнейших газет мира "Жэньминь жибао" в 1997 году и, главным образом, ориентированная на новости. Вещает на 9 иностранных языках в форматах текстовых сообщений, фотографий, видео, микроблога и мобильных устройств. Издание работает 24 часа в сутки и предлагает всему миру самую разнообразную информацию, содержание которой затрагивает такие сферы, как политика, экономика, общество, культура и др.