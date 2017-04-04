Фотоконкурс «Россия и Китай сквозь призму фотокамеры» принимает работы

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и китайский интернет-портал "Жэньминьван" продолжают прием работ на фотоконкурс "Россия и Китай сквозь призму фотокамеры". Чтобы принять участие в проекте, конкурсанты из России должны загрузить свои лучшие фотоснимки, сделанные во время путешествий по Китаю, на сайт Жэньминьван. Аналогичный конкурс для китайских участников проходит на сайте Sputnik China.

Прием конкурсных работ продолжится до 14 апреля, а результаты объявят 29 мая. Авторы лучших снимков будут награждены памятными призами, а их работы опубликуют в галерее победителей на сайте интернет-портала "Жэньминьван" и на сайте Sputnik China

Это уже второй совместный проект "Жэньминьван" и Sputnik China. Конкурс проводится в рамках Годов российских и китайских СМИ, инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

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Интернет-портал "Жэньминьван" — крупная интернет-платформа, созданная одной из 10 крупнейших газет мира "Жэньминь жибао" в 1997 году и, главным образом, ориентированная на новости. Вещает на 9 иностранных языках в форматах текстовых сообщений, фотографий, видео, микроблога и мобильных устройств. Издание работает 24 часа в сутки и предлагает всему миру самую разнообразную информацию, содержание которой затрагивает такие сферы, как политика, экономика, общество, культура и др.