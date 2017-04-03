АТОР выясняет, могли ли при взрыве в метро Петербурга пострадать туристы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) пока не располагает данными о том, могли ли пострадать российские или зарубежные туристы в ходе инцидента в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости в понедельник исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт".

"Низкий сезон в Санкт-Петербурге приходится на январь-апрель, за исключением праздников. В это время в городе единовременно может находиться порядка 100 тысяч туристов. Подавляющее большинство из них — это российские туристы. Как правило, такие гости приезжают на выходные дни", — сказала собеседник агентства и уточнила, что за год Санкт-Петербург принимает около 7 миллионов человек.

Она пояснила, что "количество туристов, которые в будний день могли воспользоваться метрополитеном Санкт-Петербурга" не известно АТОР.

"Но мы продолжаем следить за развитием событий, выясняем ситуацию и в ближайшее время сможем дать более конкретную информацию о том, сколько туристов могло быть в метро, и пострадал ли кто-нибудь из них", — продолжила Ломидзе.