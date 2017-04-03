Порядка 15-20 тыс гостей посетят Международный покерный турнир в Сочи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Организаторы рассчитывают, что первый Международный покерный турнир, который пройдёт в Сочи 20-31 мая 2017 года, посетят порядка 15-20 тысяч человек, заявила председатель общественного совета Некоммерческого партнёрства содействия развитию интеллектуальных игр "Лига любителей покера" Марина Блудян.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, посвящённой Международному покерному турниру, который впервые будет проводиться в Сочи 20-31 мая, она отметила, что значение проведения такого турнира в Сочи трудно переоценить, особенно для региона, где он проходит.

"Я думаю, что первый Международный покерный турнир в Сочи посетят не менее 15-20 тысяч человек. Это будет в мае, когда большого потока туристов на курорте не наблюдается", — казала она.

"Такое мероприятие позволит "не сезон" в Сочи превратить в "сезон". Даже если в текущем году не произойдёт полного наполнения курорта, то к следующему турниру это обязательно произойдёт. По другим регионам видно, что покерные турниры привлекают предпринимателей. Рядом с ними появляются новые предложения для туристов. В такие места начинают приезжать не только игроки, но и обычные туристы", — прокомментировала ситуацию Блудян.

10 августа 2016 года было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации о создании игорной зоны "Красная поляна" в Сочи. Границы игорной зоны были определены в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город".