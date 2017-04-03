Покерный турнир в Сочи станет рекламной акцией для привлечения туристов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поведение Международного покерного турнира в Сочи станет прекрасной рекламной компанией по привлечению туристов в регион, заявила председатель общественного совета Некоммерческого партнёрства содействия развитию интеллектуальных игр "Лига любителей покера" Марина Блудян.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой Международному покерному турниру, который впервые будет проводиться в Сочи 20-31 мая, она отметила, что значение проведения такого турнира в Сочи трудно переоценить, особенно для региона, где он проходит.

"Подобные покерные турниры увеличивают туристический поток в десятки процентов. Приезжают не только игроки, приезжают их тренеры, их болельщики, их семьи. На игру приезжают 3 тысячи игроков, а вместе с ними ещё 10 тысяч других посетителей", — сказала она.

"Не стоит забывать про рекламу. Представьте, что этот турнир будет рекламироваться в 70 странах мира, а потом в 70 странах мира будет транслироваться этот турнир, где обязательно все увидят красоту Сочи. Я уверена, что это привлечёт не просто дополнительных туристов, но и новые мероприятия. Это огромная акция для региона", — прокомментировала ситуацию Блудян.

Спикер подчеркнула, что для любого региона, который принимает такой турнир, это большой точек к развитию.

"Мы очень горды, что был выбран наш регион. Это значит, что Сочи соответствует высоким мировым стандартом, где можно проводить турнир. Кроме того, представьте себе, что за неделю регион получит 500 миллионов рублей и налогами получит 120 миллионов рублей. Это очень выгодное мероприятие", — сказала она.