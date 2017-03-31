Сафонов рассказал, как привлечь туристов в Арктику

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Введение режима безвизового пребывания на территории Российской Федерации для организованных туристских групп иностранцев поможет развитию въездного туризма в Арктике, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках Международного форума "Арктика — территория диалога", он отметил, что развитие арктического туризма может способствовать притоку финансовых ресурсов для защиты окружающей среды, охраны уникальных памятников северного зодчества, сохранения традиций и культуры коренных народов.

По мнению Сафонова, для снижения стоимости туров в Арктику необходимо использовать гибкую систему формирования тарифов на всем Северном морском пути и ставок портовых сборов для пассажирских судов. Данная мера позволит новым отечественным участникам туристического рынка предложить свои услуги, что также будет способствовать развитию конкуренции и повышению качества обслуживания.

"Одним из перспективных решений с точки зрения развития въездного туризма в Арктике может стать введение режима безвизового пребывания на территории Российской Федерации для организованных туристских групп иностранных граждан. Как показывает практика, такая мера позволяет повысить турпоток на 20-30% в сегменте организованного туризма", — сказал глава Ростуризма.

Олег Сафонов особо подчеркнул, что увеличение турпотока должно происходить в рамках организованных групп, чтобы минимизировать возможное негативное влияние человека на хрупкую арктическую природу. В рамках года экологии Ростуризм планирует реализовать ряд проектов, направленных на воспитание экологически ответственного поведения туристов и формирование экологических стандартов туристических дестинаций.