Россия заняла шестое место в Европе по числу туристов в Сингапуре

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия заняла шестое место среди европейских стран в рейтинге посещаемости Сингапура иностранными туристами, сообщил директор представительства Совета по туризму Сингапура в РФ и Восточной Европе Беверли Ау Йонг.

"В первом полугодии 2016 года туристический поток из России в Сингапур вырос на 2,2%. Таким образом, Россия занимает шестое место по количеству туристов, путешествующих в Сингапур, среди всех стран Европы", — сказал он.

По словам директора представительства Совета, Россия следует за такими странами, как Великобритания, Германия, Франция, Швейцария и Нидерланды.

"Мы рады динамике роста российских туристов и приложим все усилия, чтобы новинки туристического сезона 2017 года сделали поездку в Сингапур одним из наиболее ярких событий в жизни путешественников", — подчеркнул Беверли Ау Йонг.



В преддверии начала нового туристического сезона, Совет по туризму Сингапура провел пресс-конференцию, на которой были представлены последние предложения Совета, авиакомпании "Сингапурские авиалинии" и аэропорта Чанги.