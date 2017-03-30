В Совфеде сомневаются, что курортный сбор введут до начала летнего сезона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выразил сомнения в том, что курортный сбор будет введен в РФ до начала предстоящего летнего сезона.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. Курортный сбор планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех российских регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018-2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

"У меня есть сомнения, что он будет введен в силу того, что распадается кампания регионов, которые попадали в эксперимент, в пилотный проект. От пилотного проекта отказался Севастополь, изменил свои подходы Крым, с точки зрения влияния на эти процессы", — заявил Рязанский в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будет ли введен курортный сбор до начала лета в этом году.

У экспертного сообщества, со слов сенатора, возникают сомнения на тему того, каким именно образом должен быть введен курортный сбор.

"Мне кажется, что в этой связи нам вырабатывать придётся все-таки некое общее понимание того, как все-таки лучше выполнить эту технологическую миссию. Добавить средства тем муниципалитетам и регионам, которые на сегодняшний день в большей степени испытывают нагрузку от присутствия большого количества туристов, и при этом эти средства должны быть целевым образом направлены на решение этих проблем", — пояснил он.

По мнению сенатора, этот вопрос можно решить, предоставив право муниципальным органам власти самостоятельно определяться с местным сбором.