КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Власти Сочи ищут возможности, которые повлияли бы на снижение цен на горнолыжном курорте Красная Поляна, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.
"Еще перед началом горнолыжного сезона глава города Анатолий Пахомов встречался с сочинскими предпринимателями, желающими вести свой бизнес в горнолыжном кластере, обсуждал с ними проблемы. Дело в том, что городской мелкий и средний бизнес сталкивается с определенными затруднениями при попытках наладить работу на горнолыжных курортах", – сказали в ведомстве.
В администрации заявили, что глава города с началом горнолыжного сезона регулярно проводил рейды, совместно с представителями контролирующих ведомств.
"Цены в кафе и ресторанах Красной Поляны, возможно, и могли бы быть ниже, но ставки арендные слишком высоки, иногда в два, а то и в три раза стоимость аренды квадратного метра в горном кластере превышает стоимость обычной аренды в городе. Ситуация в настоящий момент изучается. Уже вынесен ряд рекомендаций", – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что власти курорта напрямую влиять на ценообразование не могут, но руководство курорта ищет другие пути для снижения цен.
"Так, например, на побережье глава города распорядился организовать ярмарки-привозы и так называемые социальные ряды, где местные производители торговали своей продукцией на безвозмездных условиях, что позволяет снижать наценки на продукцию", – отметил собеседник.