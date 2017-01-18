В Гоа полиция не подтвердила задержание российских туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв – РИА Новости. Полиция индийского штата Гоа не подтверждает информацию о том, что двое российских граждан были задержаны по прилету из Москвы за дебош.

Ранее СМИ сообщили о задержании индийской полицией двух россиян, которые устроили дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Гоа.

"Никакого не арестовывали", — заявили РИА Новости в полицейском участке аэропорта Даболим.

В иммиграционной службе в аэропорту также отметили, что россиян не задерживали. "Нет такой информации. В зоне иммиграции ничего подобного не происходило, а если бы это вообще произошло, мы были бы в курсе", — сказал собеседник агентства.

В генконсульстве РФ в Мумбаи, в консульский округ которого входит Гоа, также не подтверждают задержание россиян.

"В настоящий момент полиция Гоа и руководство аэропорта эти данные не подтверждают. Находимся в постоянном контакте с официальными властями штата Гоа", — заявил третий секретарь генконсульства РФ в Мумбаи Данил Насибуллин.