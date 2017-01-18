В Мадриде открылись международный Год устойчивого туризма и ярмарка Fitur

МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Международный Год устойчивого туризма в интересах развития открыт в Мадриде.

Местом официальной инаугурации испанская столица была выбрана не случайно. Именно в испанской столице находится Всемирная туристская организация ООН, а в январе традиционно проходит одна из крупнейших в мире туристических ярмарок.

В среду на открытие Fitur приехал король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Ярмарка, которая продлится до 22 января, установит новый рекорд. В ней принимают участие 9672 компании (на 67 больше, чем в 2016 году) из 165 стран мира и регионов, будут работать 755 павильонов. Общая площадь ярмарки — 62 494 квадратных метра.

"Туризм может внести огромную роль в развитие мира сейчас. Мы все можем сделать мир лучше. Чем больше людей будут путешествовать, тем лучше будет мир", — заявил на церемонии открытия Международного года устойчивого туризма глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что проведение Года устойчивого туризма в интересах развития поможет созданию рабочих мест, борьбе против бедности, с неравенством, а также климатическими изменениями. Министр напомнил, что в прошлом году Испания вновь побила рекорд — ее посетили 75,3 миллиона туристов.

© РИА Новости. Елена Шестернина Туристическая ярмарка Fitur, открывшаяся в Мадриде, Испания

"Большинство туристов приезжали из соседних с нами стран, стран ЕС. Но увеличивается число туристов из других стран, таких как Россия, Украина, Китай и других", — сказал глава испанского МИД.

В церемонии приняли участие высокопоставленные представители ряда стран и таких организаций как ЮНЕСКО, Еврокомиссии, Альянса цивилизаций и других. Всего в Испанию в эти дни приехали около 65 министров, в том числе глав кабинетов, со всего мира.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили, который находится с визитом в испанской столице, выступая на открытии Года устойчивого туризма, назвал 2016 год "годом вызовов", когда мир столкнулся с многочисленными проблемами — терактами и природными катастрофами, но одновременно и "годом успехов", "временем инноваций и развития".

По словам Квирикашвили, Год туризма поможет продемонстрировать, что "перед всеми странами стоят общие вызовы", и выразил надежду, что государства "будут придерживаться принципа устойчивого развития". На ярмарке Fitur Грузия представляет свои туристические возможности на отдельном стенде.

Особое внимание в этом году на ярмарке уделено Аргентине — эта страна в последнее время активно развивает туризм и пользуется все большей популярностью. Впервые в ярмарке принимают участие Пакистан, Аруба и Нассау (столица Багамских Островов).

В первый день работы на выставки пришли тысячи человек.

На ярмарке есть несколько российских стендов, в том числе Visit Russia (официальное открытие офиса состоится 20 января в российском посольстве в Мадриде), "Интурист", другие туристические компании, а также авиакомпании "Аэрофлот" и S7.

© РИА Новости. Елена Шестернина Туристическая ярмарка Fitur, открывшаяся в Мадриде, Испания

19 января пройдет Испанско-российский форум по туризму, организованный Государственным секретариатом по туризму Испании и министерством культуры РФ.

Fitur считается второй крупнейшей туристической ярмаркой мира после берлинской ITB Berlin.