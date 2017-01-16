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Ростовский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку в 2016 году

17:1916.01.2017
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Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ Brian Jackson

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Аэропорт Ростова-на-Дону установил рекорд по пассажиропотоку на внутренних рейсах в 2016 году, превысив отметку в 1,7 миллиона человек, сообщила РИА Новости представитель ростовского аэроузла Ольга Ладейщикова.

Здание аэропорта Симферополя. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Полегенько
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"Пассажиропоток международного аэропорта Ростов-на-Дону (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") по итогам 2016 года вырос по сравнению с предыдущим 2015 годом на 1,5% и составил почти 2, 095 миллиона человек. Увеличение общего объема перевозок связано с ростом пассажирского трафика на внутрироссийских рейсах. Так, в 2016 году ростовский аэропорт обслужил на внутренних маршрутах рекордное количество пассажиров – около 1, 725 миллиона рублей (на 15,1% больше, чем в 2015 году)", — пояснила Ладейщикова.

Она добавила, что на международных рейсах обслужили около 370 тысяч пассажиров, что ниже показателей 2015 года на 34,4%. Общее количество самолето-вылетов по внутрироссийским и международным маршрутам составило 11 132 операции. Кроме того, объемы пассажирских авиаперевозок ростовского аэропорта четвертый год подряд превышают показатель в 2 миллиона человек.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ NicoElNino
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"В 2016 году полеты из аэропорта Ростов-на-Дону на регулярной основе выполняли 19 российских и 8 иностранных авиакомпаний по 43 направлениям. В Топ-5 крупнейших авиаперевозчиков по итогам года вошли отечественные авиакомпании "Аэрофлот", "S7 Airlines", "Россия", "Уральские авиалинии" и "Победа". На их долю пришлось 70% от общего объема перевезенных в 2016 году через ростовский аэропорт пассажиров", — уточнила Ладейщикова.

По информации представителя аэропорта, в 2016 году из ростовской аэрогавани начали выполнять регулярные межрегиональные полеты авиакомпании "РусЛайн", "Оренбуржье" и "Пионер", а на международных маршрутах впервые появились рейсы турецкой авиакомпании Onur Air.

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