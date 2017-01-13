Российский турпоток на Кубу вырос в полтора раза по сравнению с 2015 годом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Количество российских туристов, посетивших Кубу в 2016 году, увеличилось на 50,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 65,3 тысячи человек, показав одну из лучших динамик в мире на этом направлении, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Минувший год выдался рекордным для туризма Кубы. Страна приняла более 4 миллионов иностранных туристов, что на 14% превысило показатели 2015 года. Российский турпоток, несмотря на относительную скромность абсолютных цифр, тем не менее, показал одну из лучших динамик по прибытиям: + 50,5% к уровню 2015 года. Кубу в 2016 году посетило 65,3 тысячи россиян", — говорится в сообщении.
При сохранении благоприятной экономической ситуации представители кубинского туризма полагают, что в 2017 году количество российских туристов может вернуться к докризисным показателям и страну посетят более 70 тысяч граждан РФ. Пока что в современной истории российско-кубинских туристических отношений самым успешным для Кубы остается 2012 год, когда приехало около 87 тысяч россиян.
По мнению советника по туризму посольства республики Куба в Москве Эдильберто Риверона Леона, основными факторами, приведшими к увеличению количества поездок россиян на Кубу, стали стабилизация курса рубля, а также активность российских туроператоров, которые в этом зимнем сезоне запустили новые программы на кубинские курорты.
Об увеличении спроса на Кубу говорят и сами туроператоры. Согласно информации участников рынка, на минувшие новогодние праздники все места в турах на Остров Свободы были раскуплены.
В межсезонье спрос на Кубу сохраняется, хотя бронируют направление, конечно, уже не столь активно, как на новогодние даты, отмечают участники рынка. По мнению туроператоров, в этом году кубинское направление будет в "плюсе" на российском рынке. Спрос на Остров Свободы сохранит позитивную динамику потому, что это круглогодичное направление, предлагающее отличный пляжный отдых, цены на который стали доступнее. Кроме того, эта страна очень близка по духу россиянам.
Гавана - город колонн, сигар и раритетных автомобилей
Гавана делится на две части: Старый и Новый город. В Старом городе довольно много зданий колониального периода с красивой архитектурой. В 1929 году здесь было построено здание Национального Капитолия, по образцу Вашингтонского, но меньших размеров.
Гавана славится не только своими сигарами, которые называются "гаванскими", но и классическими автомобилями, которых здесь довольно много. Среди прочих раритетных "колесниц" довольно часто на улицах Гаваны встречаются советские "Победы" и "Волги".
Изначально город назывался San Cristóbal de La Habana, но его официальное название – Ciudad de las Columnas, что переводится как "Город колонн".
Гавана была основана испанским конкистадором Диего Веласкесом в 1514 году (по другим данным, в 1519 году). На самом деле обе даты можно считать верными: сначала город находился на южном побережье острова, а через 5 лет его перенесли на северное.
Гавана быстро стала важным портовым городом. За это испанский король Филипп II дал ему имя "Ключ к Новому Свету".
Велорикши – один из самых популярных видов транспорта в Гаване.
Жители Гаваны очень любят веселиться. На протяжении всего года здесь проводится очень много различных многолюдных праздников, фестивалей и ярмарок.
До завоевания острова Испанией здесь жили индейские племена сибонеи и таино. Однако конкистадоры жестоко порабощали коренное население, что привело к его почти полному уничтожению. Чтобы восполнить количество рабов, их завозили сюда из Африки.
В городе довольно много образовательных учреждений.
Сегодня население Гаваны составляет около 2,5 млн человек, 70% из них – потомки испанских переселенцев, остальные 30% – афро-испанцы, афро-индийцы и выходцы из Азии.
В Гаване, как и во всей Кубе, мало кто имеет доступ к интернету. Чтобы его подключить, нужно иметь специальное разрешение.
В Гаване очень много врачей. Столица Кубы занимает одно из лидирующих мест в мире по их количеству.
Гавана является самым большим и самым красивым городом на Карибских островах. Еще Христофор Колумб называл ее "самой прекрасной землей, какую видели глаза человеческие".
Когда появились газовые фонари, Гавана вошла в тройку городов, где они были установлены в первую очередь, что говорит о ее прежнем колониальном величии.
В 1982 году ЮНЕСКО объявила столицу Кубы достоянием человечества.