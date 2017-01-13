Российский турпоток на Кубу вырос в полтора раза по сравнению с 2015 годом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Количество российских туристов, посетивших Кубу в 2016 году, увеличилось на 50,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 65,3 тысячи человек, показав одну из лучших динамик в мире на этом направлении, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Минувший год выдался рекордным для туризма Кубы. Страна приняла более 4 миллионов иностранных туристов, что на 14% превысило показатели 2015 года. Российский турпоток, несмотря на относительную скромность абсолютных цифр, тем не менее, показал одну из лучших динамик по прибытиям: + 50,5% к уровню 2015 года. Кубу в 2016 году посетило 65,3 тысячи россиян", — говорится в сообщении.

При сохранении благоприятной экономической ситуации представители кубинского туризма полагают, что в 2017 году количество российских туристов может вернуться к докризисным показателям и страну посетят более 70 тысяч граждан РФ. Пока что в современной истории российско-кубинских туристических отношений самым успешным для Кубы остается 2012 год, когда приехало около 87 тысяч россиян.

По мнению советника по туризму посольства республики Куба в Москве Эдильберто Риверона Леона, основными факторами, приведшими к увеличению количества поездок россиян на Кубу, стали стабилизация курса рубля, а также активность российских туроператоров, которые в этом зимнем сезоне запустили новые программы на кубинские курорты.

Об увеличении спроса на Кубу говорят и сами туроператоры. Согласно информации участников рынка, на минувшие новогодние праздники все места в турах на Остров Свободы были раскуплены.

В межсезонье спрос на Кубу сохраняется, хотя бронируют направление, конечно, уже не столь активно, как на новогодние даты, отмечают участники рынка. По мнению туроператоров, в этом году кубинское направление будет в "плюсе" на российском рынке. Спрос на Остров Свободы сохранит позитивную динамику потому, что это круглогодичное направление, предлагающее отличный пляжный отдых, цены на который стали доступнее. Кроме того, эта страна очень близка по духу россиянам.