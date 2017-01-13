Эксперты отмечают рост спроса среди иностранцев на новогодние туры в Москву

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Туристические компании, занимающиеся приемом гостей из-за рубежа, отметили, что в период новогодних праздников спрос на туры в Москву среди иностранных туристов вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР),

"Москву на новогодние праздники посетили 2,5 миллиона туристов. Такие цифры озвучил вчера мэр российской столицы Сергей Собянин. Туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, оценивают рост спроса из-за рубежа в 20-30%. Эксперты туристического рынка отмечали, что гостиницы в Москве были загружены, к 20-м числам декабря найти места было уже непросто", — говорится в сообщении.

По словам туроператоров, если говорить о въездном потоке, то в основном на новогодние праздники в Москву едут гости из Китая и стран Европы, среди российских туристов наибольшей популярностью город пользуется у жителей Центрального федерального округа.

Заместитель генерального директора туроператора "Академсервис" Александр Курносов отметил, что традиционно в Россию на Новый год иностранцы едут в небольшом количестве, раньше праздники не пользовались спросом, а высокий сезон открывается весной. По словам Курносова, ситуация начала частично меняться года два назад, когда Москва стала предлагать различные новогодние программы туристам, появились рождественские ярмарки. Он пояснил, что по-прежнему в Москву в основном едут туристы из Китая и Европы, стабилизировался спрос у туристов из США.

Руководитель департамента по въездному туризму компании "Алеан" Ольга Ковалевич отметила, что в их компанию поступали запросы из Индии, Таиланда, Великобритании.

Генеральный директор компании "Мультитур" Дмитрий Шаров уточнил, что проведение новогодних фестивалей и ярмарок стало большим плюсом для роста туристической популярности Москвы. Туристы интересуются ими, даже готовы стоять в очереди за сувенирами с символикой Москвы.