Аксенов рассказал о введении курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из тени, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов считает, что этот шаг позволит помочь в модернизации и реконструкции курортной инфраструктуры полуострова.

"Однако основная проблема — как идентифицировать человека, прибывшего на отдых. Ведь многие люди прибывают в Крым по работе, увидеться с родными и другими целями. На мой взгляд, для качественного администрирования этого процесса необходимо взимать курортный сбор только в средствах размещения — в санаториях, отелях, гостиницах. По-другому мы туриста не идентифицируем", — сказал Аксенов в интервью журналу "Российская Федерация сегодня".

По его словам, еще одна важная проблема связана с легализацией мест, где останавливаются люди. "Если мы этого не сделаем, то не получим ожидаемого эффекта от введения курортного сбора. Сейчас обсуждение проекта закона продолжается. Мы внесли свои предложения и надеемся, что они будут учтены", — заявил он.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал приемлемый размер сбора в 50-100 рублей. Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края выразили готовность стать площадками для эксперимента по введению сбора.