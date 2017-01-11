Ростуризм обещает сегодня решить проблему застрявших в Таиланде россиян

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Проблему с отправкой 59 пассажиров авиакомпании NordWind, которым не разрешили в среду вылететь из Бангкока в Россию из-за особенностей тайских авиационных правил, представители авиакомпании и туроператоров намерены решить уже сегодня, сообщил в среду РИА Новости советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Собеседник агентства сообщил, что в Ростуризм поступила информация о том, что 59 человек, отдыхавших в Таиланде, не могут вылететь из аэропорта Бангкока в Москву. Он пояснил, что у этих людей оказались на руках билеты авиакомпании NordWings, согласно которым в Таиланд они прилетели чартерным рейсом, а обратно в Москву должны были улетать регулярным рейсом. Однако по авиационным правилам Таиланда, туристы могут вылететь, только в том статусе, согласно которому они прибыли в страну.

"Сейчас решается вопрос согласования вылета той части наших туристов, которые прилетали той же авиакомпанией NordWind, но в другом статусе. Дело в том, что эта авиакомпания имеет право выполнять как регулярные рейсы, так и чартерные рейсы. В зависимости от дня недели компания выполняет авиаперелет в том или ином статусе. NordWind в таком режиме работает с Таиландом уже три месяца, и никогда подобных проблем не возникало. Сегодня пострадали те туристы, которые попали в нестыковку этих правил", — пояснил Горин.

"Сейчас и авиакомпания, и туроператоры ожидают решения тайских авиационных властей по поводу вылета этих авиапассажиров в Россию. В случае если произойдут какие-то дополнительные задержки с их отправкой, туроператоры предоставят своим туристам проживание и перебронируют билеты на последующие рейсы", — доложил он.

Представитель Ростуризма выразил недоумение, почему раньше подобных вопросов со сменой статуса рейса не возникало, а появились они только сегодня и уверил, что соответствующие запросы по этому поводу уже направлены представителям авиационных властей Таиланда.

"Поскольку в Таиланде задержаны с вылетом туристы не одного туроператора, то по предварительным сводным данным пострадало ориентировочно 59 человек. Причем, это не все пассажиры рейса, а лишь те, которые прилетели отдыхать на 10 дней. В любом случае, вопрос с отправкой этих туристов из Бангкока сейчас поднят, и мы надеемся, что он будет решен положительно", — сказал Горин.