Внутренние турпотоки по России в зимний сезон 2016-2017 годов выросли на 9%

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости/Прайм. Опираясь на данные предоставленные региональными экспертами, Федеральное агентство по туризму оценивает рост внутренних туристических потоков по России в высокий зимний сезон 2016-2017 годов в среднем в 9% по отношению к аналогичным показателям предыдущего сезона, сообщил РИА Новости в среду глава ведомства Олег Сафонов.

"Я сегодня делал доклад на совещании у президента РФ относительно того, как развивается ситуация в высокий зимний туристский сезон 2016-2017 годов. По нашим оценкам, внутренние туристические потоки по России этой зимой выросли примерно на 9% по сравнению с предыдущим сезоном", — заявил собеседник агентства.

Сафонов подчеркнул, что зимний сезон в большинстве регионов России гораздо длиннее, чем летний.

"Мы понимаем, что туристский сезон еще не завершился, он идет. Более того, он будет продолжаться еще в марте, а в некоторых регионах — весь апрель. На большей территории России зимний сезон длится 5-6 месяцев, так что эти цифры, вероятно, будут еще выше. Пока по данным наших коллег из регионов, мы оцениваем прирост во внутреннем туризме в среднем 9%", — пояснил руководитель Ростуризма.

Он также поделился соображениями относительно того, что только услугами горнолыжных курортов России до конца сезона воспользуются порядка 6 миллионов человек.