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Туризм
Туризм

В ОП за время праздников поступило около 500 обращений туристов

13:1210.01.2017
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Чемодан туриста. Архивное фото
© Fotolia/ Zarya Maxim

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Российские туристы в период новогодних праздников обращались на горячую линию по защите прав туристов, которую открыли в Общественной палате РФ с 30 декабря, порядка 500 раз, сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ Brian Jackson
В ОП рассказали, куда россияне ездили в новогодние праздники
Выступая во вторник на пресс-конференции "Как отдыхали россияне на новогодние праздники? Итоги работы горячей линии по защите прав туристов", она рассказала, что горячая линия ОП РФ начала работу 30 декабря 2016 года.

"За время работы горячей линии в Общественную палату поступило порядка 500 обращений с учетом наших партнеров. В основном люди консультировались по бытовым вопросам. Были такие обращения, что делать, если украли вещи в гостинице", — пояснила Сутормина.

Представитель ОП также рассказала о таких обращениях, которые касались задержек авиаперелетов и уточнила, что в ближайшее время ОП собирается обратиться к руководству Минтранса с просьбой проверить безопасность и подготовку аэропортов РФ.

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Жители Сиднея встретили 2017 год салютом над знаменитым зданием оперы.
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Лондонцы встретили Новый год фейерверком над Темзой под бой Биг-Бена.
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Празднование Нового года в Венгрии
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Встречали Новый год и в Северной Корее. Улицы Пхеньяна украсила праздничная иллюминация.
Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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В России в празднованиях приняли участие более семи миллионов человек. В одной лишь Москве прошло полторы тысячи новогодних мероприятий.
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Световое шоу на Триумфальной арке в Париже.
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