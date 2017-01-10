В ОП за время праздников поступило около 500 обращений туристов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Российские туристы в период новогодних праздников обращались на горячую линию по защите прав туристов, которую открыли в Общественной палате РФ с 30 декабря, порядка 500 раз, сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Выступая во вторник на пресс-конференции "Как отдыхали россияне на новогодние праздники? Итоги работы горячей линии по защите прав туристов", она рассказала, что горячая линия ОП РФ начала работу 30 декабря 2016 года.

"За время работы горячей линии в Общественную палату поступило порядка 500 обращений с учетом наших партнеров. В основном люди консультировались по бытовым вопросам. Были такие обращения, что делать, если украли вещи в гостинице", — пояснила Сутормина.

Представитель ОП также рассказала о таких обращениях, которые касались задержек авиаперелетов и уточнила, что в ближайшее время ОП собирается обратиться к руководству Минтранса с просьбой проверить безопасность и подготовку аэропортов РФ.