В ОП рассказали, куда россияне ездили в новогодние праздники

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали регионами-лидерами с точки зрения внутреннего туризма в России; самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян стали Таиланд, Гоа (Индия) и Вьетнам, сообщила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.
В конце декабря в ОП РФ запустили "горячую линию" по защите прав туристов. Граждане, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха, могли обратиться за помощью к экспертам палаты по телефону, а также с помощью специальной электронной формы на сайте ОП РФ. Кроме этого, в палате также был организован специальный штаб, который проводил регулярный мониторинг ситуации на популярных туристических направлениях. Во вторник Сутормина подвела итоги проекта.
"Самыми популярными регионами с точки зрения внутреннего туризма стали Москва (4 млн в новогоднюю ночь), Санкт-Петербург, Краснодарский край (самое популярное направление — Сочи, более 350 тысяч туристов), Крымский полуостров (самые популярные курорты — Ялта и Алушта), Карелия, Домбай, Приэльбрусье", — рассказала собеседница агентства.
По словам Суторминой, среди россиян были популярны также курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Калининград, Ярославская область и республика Татарстан.
"Что касается зарубежных направлений, то здесь также обошлось без сюрпризов. Наиболее популярными были азиатские направления Таиланд, индийский штат Гоа и Вьетнам, страны карибского бассейна (Доминикана, Куба и Мексика), Израиль и ОАЭ", — сообщила она.
Член ОП также рассказала, что почти за две недели работы "горячей линии" в ОП поступило около 500 обращений, каждое из которых уже получило обратную связь.
"В основном людям нужна была консультация по различным бытовым вопросам, например, что делать, если украли вещи в гостинице, или куда обращаться, если задержали или отменили авиаперелет. Также были жалобы на сервис и инфраструктуру на некоторых курортах (среди основных — Краснодарский и Ставропольский края)", — рассказала она.
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