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Туризм
Туризм

В Хабаровском крае начали организацию экологических туров в местные парки

08:4410.01.2017
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Национальный парк. Архивное фото
© ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва"/ Фото Г. Батулы

ХАБАРОВСК, 10 янв –РИА Новости. "Заповедное Приамурье" и 10 туристических компаний Хабаровского края заключили договоры на организацию экологических туров в национальные парки, расположенные на территории региона, сообщил на пресс-конференции во вторник директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

Объединенная дирекция заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" включает три заповедника "Болоньский", "Большехехцирский" и "Космомольский", два нацпарка "Анюйский" и "Шантарские острова", четыре федеральных заказника "Хехцирский", "Удыль", "Баджальский" и Ольджиканский" и памятник природы краевого значения. Площадь охраняемых природных территорий в Хабаровском крае превышает 1,8 миллиона гектаров, что составляет 10% территории региона.

"Растет количество туркомпаний, которые хотят организовывать экологические туры,… только за тот год к нам обратилось семь туристических фирм, и сейчас около 10 компаний – все местные, заключили с нами договоры. Мы знаем, кто к нам придет, оговариваем маршрут и цены. На разведку к нам приезжали и китайские туристы, сейчас с коллегами из КНР прорабатываем варианты сотрудничества", — сказал Андронов.

Он отметил, что в Анюйском национальном парке развивается экологический туризм. Территорию национального парка "Шантарские острова" еще необходимо обустраивать для цивилизованного туризма. Так, в прошлом году совместная с Восточным военным округом экспедиция на острова позволила определить места складирования мусора и металлолома, оставшихся от бывшей воинской части. В этом году запланирован вывоз мусора.

"Шантарские острова не закрыты для туристов, но мы хотим сделать правила посещения понятными для всех. Написать памятки, сделать комфортным быт, распланировать, где будут костры, где палатки, дрова заготовить. Установить кордоны, чтобы не пугать животных. Уже издали брошюры с указанием интересных объектов. Хотим и круизный туризм там развивать. Надеемся, что не только зарубежные круизные лайнеры будут туда заходить, но и российские", — сказал он.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

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