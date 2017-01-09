Российский турпоток через границу с Финляндией снизился на 6% за 2016 год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Количество посещений Финляндии на автомобильном транспорте со стороны России в 2016 году уменьшилось на 371 тысячу поездок, что составляет снижение на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает финский информационный портал yle.fi.
"За год финны пересекли границу 2,8 миллиона раз — на 90 тысяч раз меньше, чем в 2015 году. Количество россиян сократилось еще сильнее — на 371 тысячу, то есть на 6%. В прошлом году было зафиксировано 5,62 миллиона пересечений границы гражданами России", — говорится в сообщении.
Сотрудники юго-восточных погранпунктов выписали в общей сложности более 2,5 тысячи штрафов — почти на 400 больше, чем в 2015 году. Половина штрафов была выписана за использование антирадара.