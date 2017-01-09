Российский турпоток через границу с Финляндией снизился на 6% за 2016 год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Количество посещений Финляндии на автомобильном транспорте со стороны России в 2016 году уменьшилось на 371 тысячу поездок, что составляет снижение на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает финский информационный портал yle.fi.

Пограничная служба Финляндии отметила, что за 2016 год восточную границу страны пересекли 8,77 миллиона человек. Таким образом, количество пересечений границы с обеих сторон уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом.

"За год финны пересекли границу 2,8 миллиона раз — на 90 тысяч раз меньше, чем в 2015 году. Количество россиян сократилось еще сильнее — на 371 тысячу, то есть на 6%. В прошлом году было зафиксировано 5,62 миллиона пересечений границы гражданами России", — говорится в сообщении.

Больше всего цифры упали на погранпунктах Салла (-14%), Рая-Йоосеппи (-12%) и Иматра (-12%). Спад, однако, наблюдался не на всех таможнях. В Вайниккала количество пассажиров выросло на 6%, в Куусамо на 4%, а в Вартиус — на 1%. Кроме того, с сентября общий пассажиропоток в обе стороны снова пошел в гору.

Сотрудники юго-восточных погранпунктов выписали в общей сложности более 2,5 тысячи штрафов — почти на 400 больше, чем в 2015 году. Половина штрафов была выписана за использование антирадара.