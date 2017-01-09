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Туризм
Туризм

Число посетивших Приморье "безвизовых" туристов из Китая выросло

10:1109.01.2017
(обновлено: 10:12 09.01.2017)
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Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Число китайских туристов, посетивших Приморье в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках, за год выросло на 60% и составило свыше 190 тысяч человек, сообщает администрация края.

Вид на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%", — говорится в сообщении.

По данным департамента туризма края, существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР.

Директор департамента Константин Шестаков сообщил, что рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из КНР. Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве.

По предварительным данным властей, в прошлом году Приморский край посетили около 3 миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне.

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