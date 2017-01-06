В Дубае отмечают прирост числа туристов из России

ДУБАЙ, 6 янв — РИА Новости. Количество российских туристов в Дубай и другие города ОАЭ выросло за последнее время, такие данные приводят местные отели, а также департамент туризма эмирата.

По данным одного из пятизвездочных отелей на искусственном острове Palm Jumeirah в Дубае, 45% гостей за прошедшие выходные приехали из России и из Украины по сравнению с 37% в этот период в прошлом году.

По словам представителя ещё одного отеля Дубая в районе JBR, увеличение числа постояльцев из РФ и СНГ в новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом составило от 15 до 20 процентов, а в целом тенденция роста числа туристов из РФ наблюдается в последние 2-3 месяца.

"Мы прошли этот период (спада) и ожидаем большие продажи в этом году относительно российского рынка", — сказал представитель одного из люкс-отелей Аджмана, в котором за эти выходные зарегистрировались 120 российских туристов.

Как пишет издание The National , ссылаясь на данные департамента туризма Дубая, в первые 10 месяцев 2016 года число туристов из РФ в Дубай увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 177 тысяч человек.

Что касается ещё одного популярного среди россиян эмирата — Рас-Эль-Хайма, за первые 11 месяцев 2016 года число приезжающих российских туристов выросло на 17,1%. Такие данные приводит департамент туризма этого эмирата. В частности, по данным департамента, в ноябре, количество российских туристов в этот эмират увеличилось на 53 % по сравнению с прошлым годом.