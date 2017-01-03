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Туризм
Туризм

Подземный город в турецком Невшехире скоро откроется для туристов

14:3703.01.2017
210131
Раскопки в Невшехире. Архивное фото
© РИА Новости. Алена Палажченко

 

АНКАРА, 3 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Обнаруженный в 2014 году подземный город в Невшехире в центральной части Турции после окончания раскопок вскоре откроется для туристов. Корреспондент РИА Новости побывала в городе и встретилась с работающими там археологами.

В сердце Каппадокии

Крупный подземный город обнаружен в турецкой Каппадокии
© РИА Новости. Алёна Палажченко
Подземный город, построенный 5000 лет назад, обнаружен в Каппадокии
Невшехир, будучи столицей одноименной провинции, где расположена всемирно известная историческая местность Каппадокия, сам по себе никогда не был объектом туристического интереса. Многочисленные туристы, приезжающие в фантастическую Каппадокию, обычно здесь не останавливаются, а едут чуть дальше, в глубь причудливых туфовых ландшафтов – в Гёреме, Ургюп или Гюльшехир.

Туристов понять можно. Невшехир, в целом, довольно традиционный современный турецкий город – уютный, зеленый, холмистый, спокойный, но нельзя сказать, что он изобилует туристическими достопримечательностями.

И всё же, как в любом турецком городе, здесь есть достойные для посещения объекты. Например, старинный комплекс мечети Дамата Ибрагима и другими служебными постройками. Мечеть стоит рядом с мэрией города на небольшом возвышении, а бывшее медресе 1730 года постройки сегодня выполняет функцию современной библиотеки. Причём библиотеки не религиозной, как можно было бы ожидать, а обычной, светского характера. Зал библиотеки вполне может потянуть на место в каком-нибудь рейтинге "10 самых колоритных старинных библиотек": это настоящий старинный купольный зал с расписным, как в мечети, потолком, мрачноватый, таинственный, как и положено уважающей себя старинной библиотеке.

Старая часть Невшехира, район Нар, представляет собой типичный каппадокийский ландшафт с кривыми улицами и донельзя колоритными каменно-глиняными домиками. Здесь есть даже настоящий пещерный отель – древние стены с современной начинкой, рукодельными коврами и свечами и живописной панорамой города.

© РИА Новости. Алена Палажченко
Раскопки в Невшехире

Подземный город на месте трущоб

Российские туристы в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Есть основания предполагать, что в скором будущем властям города придётся задуматься о приеме большого числа гостей, потому что в самом центре Невшехира обнаружен самый большой в мире подземный город, где сейчас полным ходом идут раскопки. Этот город, названия которому пока нет, превосходит по масштабу самый большой из открытых на сегодняшний день каппадокийских подземных городов, — Деринкую.

На территории обнаруженного города в 1970-е годы были так называемые "геджеконду" — трущобы, где жили беднейшие слои местных жителей, которые использовали древние помещения, пещерки, приспосабливая их под жилье, даже не догадываясь, что это такое.

"Не совсем правильно называть этот город подземным, потому что он не столько находится в земле, сколько стелется по самой горе, имея глубоко внутри лишь отдельные помещения, галереи и многочисленные туннели", — рассказывает руководитель раскопок, археолог Али Айдын.

По его словам, сейчас открыто и реставрируется около 50 тысяч квадратных метров, а всего площадь раскопок может достигать 300-400 тысяч квадратных метров. Мы поднимаемся чуть выше старинной библиотеки и оказываемся на склоне невысокой, но достаточно солидной горы, испещренной по всей площади пещерками, крошечными каменными помещениями, словно сотами, с которых сняли верхний слой.

О недавней бурной жизни здесь говорят остатки непрочных стен из дешевых строительных перегородок, которыми бывшие обитатели придавали древним пещерам вид современных квартир. Кое-где еще остались сломанные выключатели, крючки для одежды, истрепанные на ветру фотографии знаменитых актеров из старых журналов…

"В 2012 году по всей Турции стартовала программа "Городское обновление", связанное с реконструкцией или полной заменой старых домов, не имеющей сейсмической безопасности. В рамках программы в 2014 году начался снос старых некачественных застроек беднейшего квартала, во время которого обнаружились древние строения. После вмешательства ученых и археологов место было законсервировано и начата реставрация", — ведет экскурсию второй археолог Семих Истанбуллуоглу.

"В нашей команде работает около 100 человек. Работы над полным открытием города могут продлиться 30-40 лет. Первый этап планируется закончить через 2-3 года, и тогда первая часть города будет открыта для посетителей. Одно из самых интересных объектов подобных городов – так называемые "ключевые камни": огромные круглые каменные круги, имеющие особую защиту от внешних врагов и способные полностью перекрыть вход внутрь помещений очень быстро, несмотря на свою грузность. В этом городе таких камней обнаружено около 50 – это рекорд для каппадокийских городов", — говорит собеседник агентства.

© Ruptly
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Фрески древней церкви

Вид на турецкий город Измир. Архивное фото
© Flickr/ Thomas Depenbusch
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Заходим в одну из пещер и оказываемся в древней христианской церкви, часть которой полностью завалена землей и камнями. Семих светит фонариком на темную стену – и на ней выступают еле видимые хрупкие фрески с изображением святых, по плечи погребенных под безжалостной землей.

"Люди здесь жили, начиная с византийских времен, сохранилось несколько церквей. Самая удивительная – эта однонефная церковь XIII века, но она сохранилась очень плохо, настолько, что мы пока её не трогаем, ждём комиссию из стамбульской лаборатории консервации и реставрации. По своему значению она схожа с церковью Татларын (V в.н.э.), которая находится в Гюльшехире и знаменита своими уникальными фресками. Возможно, эти две церкви делали одни и те же мастера", — говорит Семих.

Очень впечатляет подземный туннель – ровный, узкий, длину которого специалисты оценивают в 7 километров, но сейчас приведены в божеский вид только 700 метров. Зато это на сегодняшний день, наверное, единственный объект, полностью готовый для туристов, даже проведена отличная подсветка.

Не меньше впечатления производит и огромная конюшня, где полностью сохранились выемки в стенах под место для еды лошадям.

В целом, вся территория "нового-старого" города представляет собой замечательный комплекс, уникальность которого состоит, среди прочего, и в том, что, в отличие от других каппадокийских комплексов, находится посреди большого современного города. Это может стать привлекательным и удобным для туристов.

© РИА Новости. Алена Палажченко
Раскопки в Невшехире
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